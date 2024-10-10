У Росії збільшили виробництво далекобійних КАБів: понад 600 на місяць

Авіабомби УМПБ Д-30СН ворог може скидати з більш віддалених рубежів або для ураження більш віддалених цілей.

Російський військово-промисловий комплекс збільшив випуск нових керованих авіабомб УМПБ Д-30СН, які мають дальність від 90 км, до понад 600 одиниць на місяць. Саме такими КАБами ворог атакує українські міста Харків, Суми та Запоріжжя.

Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на серійні номери на уламках цих боєприпасів, опубліковані профільним Telegram-каналом.

У виданні зазначили, що упродовж минулої зими загалом були виготовлено всього 110 одиниць цих боєприпасів. Навесні, коли ворог почав їх активно застосовувати, виробництво збільшили до 161 одиниці на місяць. У травні-червні росіяни вийшли на показники близько 600 бомб УМПБ Д-30СН.

Інформація про кількість виготовлених в РФ КАБів

Також читайте Росія посилила удари керованими авіабомбами: чим вони небезпечні та їхні характеристики

Порівняно з бомбами з комплектами УМПК, ці УМПБ Д-30СН ворог може скидати з більш віддалених рубежів або для ураження більш віддалених цілей. Приблизна різниця у дальності - близько 30 км.

У виданні наголосили, що протидіяти літакам, які є носіями цих бомб, за допомогою гіпотетичних "блукаючих Patriot" чи умовних F-16 буде значно складніше.

Нагадаємо, наприкінці вересня ворог вперше випустив по Запоріжжю та прилеглих селах щонайменше сім керованих авіабомб. Вони спричинили масштабні руйнування.

Десятки людей були заблоковані у власних оселях! "Шахед" розтрощив багатоповерхівку в Кривому Розі

Читайте також: