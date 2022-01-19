У Росії збираються визнати незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР" для "захисту цих народів від геноциду"

У Росії збираються визнати незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР" для "захисту цих народів від геноциду"

Комуністи проситимуть Путіна якнайшвидше провести переговори з керівництвом обох самопроголошених республік.

Депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

Про це повідомив російський телеканал "Дождь".

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Якщо депутати проголосують за ухвалення постанови, то Держдума попросить Путіна визнати так звані "республіки".

Крім того, главу РФ проситимуть розглянути питання про якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом обох самопроголошених республік "про створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги".

Представники комуністичної партії стверджують, що визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" допоможе затвердити "гарантії безпеки і захист їхніх народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік". До того ж, за словами комуністів, це нібито зміцнить регіональну стабільність.

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Самі автори документу стверджують, що українська влада нібито не дотримується "Мінських угод", а в самопроголошених "республіках" за останні роки "побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади".

Телеканал повідомляє, що проєкт ухвали внесли до розгляду 11 депутатів від Комуністичної партії РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим.

Водночас речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі внесеного комуністами документу не бачили.

Нагадаємо, до Києва сьогодні, 19 січня, раптово приїхав держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Блінкен запропонував Росії два шляхи для врегулювання ситуації щодо України - дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

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