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У Росії жінку звинуватили у держзраді за донати на ЗСУ

У Росії жінку звинуватили у держзраді за донати на ЗСУ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
724
Час на прочитання
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У Росії жінку звинуватили у держзраді за донати на ЗСУ

Затриману засудили на 2 місяці.

Лефортовський суд Москви висунув звинувачення в державній зраді за фінансову допомогу Збройним силам України. 

Про це пишуть російські ЗМІ.

Місцеву жительку заарештували на два місяці.

"Припинено протиправну діяльність мешканки Москви, причетної до вчинення державної зради у формі надання фінансової допомоги Збройним силам України в діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, – злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії", – повідомляє ФСБ РФ. 

Зазначається, що жінку затримали в Москві при спробі виїхати з країни. Ім'я та інші деталі справи не повідомляються.

Нагадаємо, що у Росії на депутата Самарської обласної думи від КПРФ Михайла Абдалкіна склали протокол про “дискредитацію” армії через опубліковане ним відео, на якому комуніст дивиться послання президента Володимира Путіна з локшиною на вухах. 

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Дата публікації
Перегляди
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