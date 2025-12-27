У Росії злетіла стратегічна авіація: коли вийде на пускові рубежі

Бомбардувальник Ту-95МС

У Росії в ніч проти 27 грудня було відмінно зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, а також Ту-160.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що чотири борти Ту-95мс були підняті з аеродрому «Белая», що в Іркутській області.

Два борти Ту-160 злетіли з аеродрому «Українка» Амурської області, а також один борт Ту-22м3 з летовища «Оленья», Мурманської області.

За повідомленнями моніторингових каналів, якщо вильоту бойовий, то на пускових рубежах літаки будуть орієнтовно о 4-5 ранку, відповідно входження ракет у повітряний простір України очікується протягом наступних двох годин.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».

Ми раніше інформували, що у Харкові через атаку РФ поранено трьох людей, серед них немовля.