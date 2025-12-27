ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
1 хв

У Росії злетіла стратегічна авіація: коли вийде на пускові рубежі

У Росії в ніч проти 27 грудня зафіксовано масовий зліт стратегічних бомбардувальників, які можуть бути залучені до ракетної атаки по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бомбардувальник Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95МС

У Росії в ніч проти 27 грудня було відмінно зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, а також Ту-160.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що чотири борти Ту-95мс були підняті з аеродрому «Белая», що в Іркутській області.

Два борти Ту-160 злетіли з аеродрому «Українка» Амурської області, а також один борт Ту-22м3 з летовища «Оленья», Мурманської області.

За повідомленнями моніторингових каналів, якщо вильоту бойовий, то на пускових рубежах літаки будуть орієнтовно о 4-5 ранку, відповідно входження ракет у повітряний простір України очікується протягом наступних двох годин.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».

Ми раніше інформували, що у Харкові через атаку РФ поранено трьох людей, серед них немовля.

Дата публікації
Кількість переглядів
329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie