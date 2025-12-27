- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
У Росії злетіла стратегічна авіація: коли вийде на пускові рубежі
У Росії в ніч проти 27 грудня зафіксовано масовий зліт стратегічних бомбардувальників, які можуть бути залучені до ракетної атаки по Україні.
У Росії в ніч проти 27 грудня було відмінно зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, а також Ту-160.
Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.
У повідомленні вказується, що чотири борти Ту-95мс були підняті з аеродрому «Белая», що в Іркутській області.
Два борти Ту-160 злетіли з аеродрому «Українка» Амурської області, а також один борт Ту-22м3 з летовища «Оленья», Мурманської області.
За повідомленнями моніторингових каналів, якщо вильоту бойовий, то на пускових рубежах літаки будуть орієнтовно о 4-5 ранку, відповідно входження ракет у повітряний простір України очікується протягом наступних двох годин.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».
Ми раніше інформували, що у Харкові через атаку РФ поранено трьох людей, серед них немовля.