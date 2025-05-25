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- Війна
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У Росії злетіла стратегічна авіація: прямує на пускові рубежі
Очікується ракетний обстріл України.
У Росії в ніч проти 25 травня в небо піднялася стратегічна авіація ворога, яка може здійснити ракетний удар по Україні.
Про це йдеться в повідомленнях моніторингових каналів.
Повідомляється, що перші борти стратегічних бомбардувальників Ту-95 злетіли з аеродрому «Оленья» і наразі прямують до пускових рубежів.
За даними моніторингових каналів, станом на 00:50 відомо про 6–7 бортів Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому «Оленья».
Повідомляється, що літаки прямують до пускових рубежів, які можуть розташовуватись у районі міста Енгельс, а також у Каспійському регіоні.
Залежно від місця запусків, ракети в повітряному просторі України очікуються з 01:30 до 04:00.
Раніше повідомлялося, що у Києві, ввечері 24 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що на території Чернівецької області пролунали вибухи.