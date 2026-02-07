ТСН у соціальних мережах

У Росії злетіла стратегічна авіація: прямує на пускові рубежі

У повітряному просторі України фіксуються численні ударні БпЛА.

Ігор Бережанський
Бомбардувальник Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95МС / © Військово-морські сили США

У ніч проти суботи, 7 лютого, у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це інформують моніторингові канали.

Після опівночі стало відомо про зліт кількох бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Повідомляється, що вони прямують у напрямку Каспійського регіону на пускові рубежі, де вони будуть орієнтовно о 04:00.

Крім того, Повітряні сили повідомляють про велику кількість безпілотників, які атакують низку регіонів України.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 7 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Нововолинську ввечері 6 лютого після атаки російського безпілотника виникли перебої з електро- та водопостачанням.

