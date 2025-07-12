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- Війна
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У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: повідомляється про пуски ракет
Росія вночі підняла у небо щонайменше п’ять стратегічних бомбардувальників, зокрема Ту-95МС і Ту-160.
У Росії в ніч проти 12 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.
Про це інформують моніторингові канали.
У повідомленні вказується, що один борт Ту-95МС злетів з Енгельса, а також 4 з аеродрому «Оленья».
Крім того, у повітрі один борт Ту-160.
Також моніторингові канали повідомляють, що один борт Ту-95М здійснив пусковий маневр в районі Енгельса. Якщо пуски дійсно були, то ракети очікуються у повітряному просторі України приблизно о 01:00.
Наразі у повітряному просторі України фіксується велика кількість ударних БплА, переважно на сході, півночі та центрі країни.
Раніше повідомлялося, що ввечері п’ятниці, 11 липня, в Україні зафіксована активність російських бойових безпілотників.
Ми раніше інформували, що військовий експерт пояснив, як РФ використовує «Шахеди», щоб позбавити українську ППО відпочинку та ефективності.