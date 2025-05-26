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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: прямують в сторону пускових рубежів

Наразі на пускові рубежі прямує 3 борти стратегічної авіації РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ту-95МС

Ту-95МС / © Getty Images

У Росії в ніч проти 26 травня в небо були підняти стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що три борти Ту-95МС злетіли з аеродрому «Оленья» і прямують в сторону пускових рубежів.

Також повідомлялося, про зліт 3 бортів Ту-95МС з аеродрому «Енгельса», однак через деякий час вони здійснили посадку.

Моніторингові канали повідомляють, що якщо пуски будуть в районі Енгельса, то ракети у повітряному просторі України очікуються орієнтовно о 03:00 — 03:30.

Якщо пуски ракет відбудуться з Каспійського регіону, тоді ракети в повітряному просторі України очікуються орієнтовно о 04:30 — 05:00.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на сотенні масовані атаки Росії на Україну.

Ми раніше інформували, що журналіст Віталій Портников заявив, що Росія послідовно вдається до масованого терору проти мирного населення України, щоб змусити українців прийняти капітуляційні умови.

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