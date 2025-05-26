У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: прямують в сторону пускових рубежів

Ту-95МС / © Getty Images

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У Росії в ніч проти 26 травня в небо були підняти стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що три борти Ту-95МС злетіли з аеродрому «Оленья» і прямують в сторону пускових рубежів.

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Також повідомлялося, про зліт 3 бортів Ту-95МС з аеродрому «Енгельса», однак через деякий час вони здійснили посадку.

Моніторингові канали повідомляють, що якщо пуски будуть в районі Енгельса, то ракети у повітряному просторі України очікуються орієнтовно о 03:00 — 03:30.

Якщо пуски ракет відбудуться з Каспійського регіону, тоді ракети в повітряному просторі України очікуються орієнтовно о 04:30 — 05:00.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на сотенні масовані атаки Росії на Україну.

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Ми раніше інформували, що журналіст Віталій Портников заявив, що Росія послідовно вдається до масованого терору проти мирного населення України, щоб змусити українців прийняти капітуляційні умови.