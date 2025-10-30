У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС: коли виходять на пускові рубежі

У РФ злетіли Ту-95МС

Реклама

У Росії в ніч проти 30 жовтня було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Повідомляється, що станом на 02:00 було зафіксовано зліт щонайменше 7 бомбардувальників Ту-95МС, які рухаються у напрямку Каспійського регіону.

Реклама

У разі підтвердження бойового вильоту, бомбардувальники можуть з’явитися на пускових рубежах у Саратовській області орієнтовно близько 04:40, а у межах Каспійського регіону від 05:45.

Раніше повідомлялося, що російські війська здійснили атаку безпілотниками на місто Чугуїв, що призвело до значних руйнувань на цивільному об’єкті.

Ми раніше інформували, що Росія знищила склад найбільшого дистриб’ютора ліків. Втрачено 20% місячного запасу медикаментів.