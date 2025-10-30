ТСН у соціальних мережах

У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС: коли виходять на пускові рубежі

Повідомляється про можливий обстріл України ракетами.

Ігор Бережанський
У РФ злетіли Ту-95МС

У Росії в ніч проти 30 жовтня було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Повідомляється, що станом на 02:00 було зафіксовано зліт щонайменше 7 бомбардувальників Ту-95МС, які рухаються у напрямку Каспійського регіону.

У разі підтвердження бойового вильоту, бомбардувальники можуть з’явитися на пускових рубежах у Саратовській області орієнтовно близько 04:40, а у межах Каспійського регіону від 05:45.

Раніше повідомлялося, що російські війська здійснили атаку безпілотниками на місто Чугуїв, що призвело до значних руйнувань на цивільному об’єкті.

Ми раніше інформували, що Росія знищила склад найбільшого дистриб’ютора ліків. Втрачено 20% місячного запасу медикаментів.

