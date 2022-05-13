У Росії змушені проводити приховану мобілізацію: керівник ГУР Міноборони пояснив чому

Існує дві причини того, чому в РФ не було оголошено загальну мобілізацію, одна з них — економічна.

У Російській Федерації, яка веде повномасштабну війну в Україні, не оголошують загальну мобілізацію, оскільки вона потребує значних фінансових витрат, а також зрозумілих пояснень для суспільства.

Таку думку висловив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, перша причина того, що в РФ не було оголошено загальну мобілізацію — суто економічна. Мобілізація в умовах санкцій, запроваджених проти Росії через розв’язану Кремлем війну в Україні, ще більше ударить по економіці.

"По-друге, у керівництва РФ виникне потреба роз'яснити, навіщо взагалі потрібна мобілізація, якщо "все йде за планом". Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповідей на ці питання у них немає, то вони й не оголошують мобілізацію", - заявив Буданов.

Водночас начальник ГУР Міноборони зазначив, що в Росії відбувається прихована мобілізація, зокрема через залучення резервістів за програмою БАРС.

Кирило Буданов наголосив, що приховану мобілізацію підтверджують полонені, які були поповнили ЗС РФ за цією програмою.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Криму продовжується незаконна мобілізація до лав російської армії.

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