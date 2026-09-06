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- Війна
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У Росії знову палає: уражено важливий НПЗ, аеродром і дорогі системи ППО
У ніч проти 6 вересня Сили оборони України уразили низку об’єктів у Росії, зокрема Рязанський НПЗ.
У ніч проти 6 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і стратегічних об’єктів на території Росії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, українські підрозділи уразили нафтопереробний завод у Рязані. За даними Генштабу, на території підприємства виникла пожежа.
У відомстві зазначили, що Рязанський НПЗ залучений до забезпечення російських збройних сил.
Також у Ростовській області було уражено аеродром «Ростов-на-Дону». У районі об’єкта зафіксували пожежу.
Крім того, українські військові атакували в Ростовській області радіолокаційну станцію «Подльот» та два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».
Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
«Робота по ключових цілях противника триває», — наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше курортні Сочі та Адлер у Росії зазнали масованої атаки безпілотників. У містах пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на нафтобазах «Лукойл» та «Роснефть», а також зафіксована детонація поблизу позицій російської ППО.