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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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64
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У Росії знову палає: уражено важливий НПЗ, аеродром і дорогі системи ППО

У ніч проти 6 вересня Сили оборони України уразили низку об’єктів у Росії, зокрема Рязанський НПЗ.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Рязанський НПЗ (ілюстративне фото)

Рязанський НПЗ (ілюстративне фото) / © Exilenova+

У ніч проти 6 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і стратегічних об’єктів на території Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські підрозділи уразили нафтопереробний завод у Рязані. За даними Генштабу, на території підприємства виникла пожежа.

У відомстві зазначили, що Рязанський НПЗ залучений до забезпечення російських збройних сил.

Також у Ростовській області було уражено аеродром «Ростов-на-Дону». У районі об’єкта зафіксували пожежу.

Крім того, українські військові атакували в Ростовській області радіолокаційну станцію «Подльот» та два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

«Робота по ключових цілях противника триває», — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше курортні Сочі та Адлер у Росії зазнали масованої атаки безпілотників. У містах пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на нафтобазах «Лукойл» та «Роснефть», а також зафіксована детонація поблизу позицій російської ППО.

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