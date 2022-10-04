У Росії знову погрожують НАТО прямим воєнним зіткненням

У Міністертві закордонних справ РФ погрожують країнам НАТО "прямим воєнним зіткненням" через нову військову допомогу Україні, анонсовану від США.

Президент США Джо Байден поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським та анонсував нову військову допомогу Україні на суму 625 мільйонів доларів. У Росії відреагували та назвали це "небезпечною межею до прямого військового зіткнення РФ та НАТО".

Таку заяву озвучили у Міністертві закордонних справ РФ, пишуть російські засоби пропаганди.

"Постачання США озброєнь Україні наближають до небезпечної межі прямого військового зіткнення РФ та НАТО", - цитують росЗМІ заяву МЗС Росії.

Нагадаємо, 4 жовтня президент США Джо Байден поспілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським. За підсумками розмови лідер Америки анонсував виділення нової військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів, який включає додаткову зброю та обладнання, зокрема HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси і бронетранспортери.

Перед цим пані посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Україна обговорює із США постачання ракет, які за радіусом дії вищі, ніж у HIMARS.

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