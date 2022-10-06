На тлі поразки російської армії на півдні у РФ знову заговорили про бажання відновити мирні переговори із Україною.

У Росії знову просять Україну сісти за стіл переговорів. У Радфеді заявили, що просили Київ відновити процес мирних переговорів.

Про це заявила спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Матвієнко запросила парламент України сісти за стіл переговорів, зазначивши, що Росія виступає за мирне врегулювання кризи", - цитує ТАСС слова спікерки Ради Федерації РФ.

Вона повідомила, що Україна не відреагувала на їхню пропозицію щодо переговорів. У РФ вкотре сподіваються, що мирні переговори будуть відбуватися на їхніх умовах.

"Парламентарі України не відреагували на пропозицію сісти за стіл переговорів, бо вони невільні у своїх рішеннях, заявила Матвієнко. Росія готова зупинити воєнні дії під час спецоперації в Україні, але на російських умовах", - заявила Матвієнко.

Зауважимо, після того, як країна-агресорка Росія провела фіктивні "референдуми" на окупованих українських територіях Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з чинним президентом РФ Путіним. Для юридичного закріплення глава держави ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Йдеться про Указ президента про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня.

Як розповів політолог Володимир Фесенко, після заяви Зеленського про неможливість розмовляти з диктатором Путіним у Росії сталася істерика, і вони вже починають шукати винних у війні.

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