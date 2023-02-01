У Росії знову захотіли "мирних переговорів" з Україною: головна умова, щоб "не було умов"

Росія вимагає від США "змусити Київ до переговорів з Москвою".

Спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що нібито держава-агресорка готова до мирних переговорів. Проте є одна умова - якщо "Київ не висуватиме умов".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Матвієнко захотіла переговорів "без умов", проте вкотре повторила риторику Кремля про "київський режим" (так держава-терорист називає законно обрану владу України - ред.).

"Ми готові до переговорів, не обіцянок, без попередніх умов, які там намагаються виставляти. Переговори є переговори. Але якщо "київський режим" буде готовий до реальних переговорів, ми цього не бачимо", - заявила Матвієнко.

Російська посадовиця звинуватила у війні не Росію, яка завдає по нашій державі масованих ракетних ударів, вбиває, катує та грабує українців, а США, які допомагають нашій державі у складний час. Матвієнко побідкалася на західну зброю та заявила, що "Вашингтон міг би за добу змусити Київ погодитися на переговори з Росією".

Війна Росії проти України

24 лютого російська окупаційна армія почала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Того ж дня диктатор Путін оголосив про так звану "спецоперацію з демілітаризації та денацифікації України". Росія хотіла захопити Київ та встановити свій маріонетковий режим. За даними голови військової розвідки Кирила Буданова, гауляйтером України повинен був стати державний зрадник Віктор Янукович.

Одразу після повномасштабного наступу РФ заявила, що нібито готова до переговорів. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який брав участь у переговорах у Білорусі, розповів, що окупанти не планували домовлятися, а лише висували ультиматуми. Згодом переговори відбулися у Стамбулі, проте і це нічим не закінчилося через агресивну позицію Росії.

Кремль періодично пропонує Києву переговори, проте наша держава, за їхніми умовами, повинна відмовитися від Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим.

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