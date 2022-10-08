У Росії зростає критика міноборони після постійних невдач на полі бою – британська розвідка

Все більше різних гравців російської системи об’єдналися в критиці керівництва російського міноборони.

Після постійних невдач окупантів на полі бою в Україні впродовж останніх двох тижнів все більше відомих в Росії людей починають критикувати керівництво російського міноборони.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Великої Британії за 8 жовтня.

"Серед критиків – чеченський лідер Рамзан Кадиров, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, офіційні телеведучі, поп-зірки та спільнота ультранаціоналістичних військових блогерів", - повідомляє розвідка.

За даними розвідки, нині критика залишається зосередженою на вищому військовому командуванні, а не на вищому політичному керівництві.

"Але вона справді є тенденцією публічного вираження незгоди проти російського істеблішменту, яку принаймні частково терплять і яку, ймовірно, буде важко повернути назад", - заявили у британському відомстві.

Деокупація у Херсонській області

Збройні сили України деокупували вже понад 2 400 квадратних кілометрів території України. Лише у Херсонській області за останні тижні звільнено понад 60 населених пунктів.

До звільнених населених пунктів передають гуманітарну допомогу, підрозділи ДСНС підвозять туди питну воду. Також на деокупованих територіях розміновують ділянки.

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