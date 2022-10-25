У Росії зростає вплив "кухара Путіна" Пригожина: в ISW розповіли - чим це загрожує диктатору

"Кухар Путіна" також виграє від того, що він не займає офіційну відповідальну посаду.

Засновник ПК "Вагнер" і так званий "кухар Путіна" Євген Пригожин продовжує будувати військову структуру, що паралельна до російського Міністерства оборони. Такі дії можуть стати великою загрозою для правління президент-диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляють анлітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Пригожин займає винятково вигідну позицію в російській державній структурі та інформаційному просторі, що дозволяє йому розширювати свій електорат у Росії швидше, ніж опальне російське вище військове командування", наголошують в Інституті.

З посиланням на Z-канали в ISW наголошують, що саме Пригожин рекрутує добровольчий батальйон, у який тепер улаштувався колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін. До слова, саме він відомий своєю критикою керівництва Міноборони Росії.

"Пригожин може вільно рекламувати себе та свої сили, одночасно критикуючи кремлівських чиновників чи Збройні сили Росії, не побоюючись опору", - йдеться у звіті.

Засновник "вагнерівців" наприклад, саркастично заявив, що він будує "лінію Вагнера". Мовляв, задля того, аби російські Збройні Сили, які "ховаються за спинами Вагнера", відчували себе у безпеці. Пригожин також часто критикує армію Росії в ЗМІ. Тим часом Міноборони РФ обмежене у своїх публічних заявах.

А ще Пригожин, мабуть, дистанціювався від чеченського лідера Рамзана Кадирова. Сталося це псля того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування привернула велику увагу

"Кухар Путіна" також виграє від того, що він не займає офіційну відповідальну посаду, вважають аналітики.

"Це риторичне зрушення може вказувати на те, що Кадиров втрачає вплив і може боятися втратити свій контроль над регіоном на тлі несхвалення чеченців його вимог на підтримку путінської війни", - додають в ISW.

Пригожин у війні

Російський олігарх і "кухар Путіна" Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера".

Аналітики вважають, що Пригожин вистрибує з штанів, щоб вислужитися перед диктатором і показати переваги ПВК "Вагнер" над Міноборони РФ. Крім цього, засновник "вагнерівців" ще й підриває авторитет президента. Адже може перетягнути роль "сильної людини" на себе.

Один із в'язнів, який приєднався до лав "Вагнера" розповів, як Пригожин вербував у колонії і пропонував змити гріхи кров’ю українців.

Видання Middle East Eye повідомляло, що Пригожин масово вербує "вагнерівців" за кордоном за допомогою російських олігархів.

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