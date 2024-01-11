У Росії зрушиться ситуація: генерал Маломуж описав ймовірний перебіг війни навесні

Нова стратегія України та невтішна ситуація у Росії після виборів президента дозволить Силам оборони покращити ситуацію на фронті.

Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж в етері Еспресо.

"2023 рік показав, що був у них провальний, а на 2024 рік щось робити системно нема можливості. Після виборів у РФ розпочати мобілізацію при їхніх таких втратах – величезна проблема для російського суспільства. Путін би хотів на тлі перемоги демонструвати, що він щось досяг, але результату немає при величезних втратах. Після виборів розпочати масову мобілізацію під загрозою наших наступів для Путіна - величезна дестабілізація, бо це призведе до зрушень у системі та проявить слабкість режиму, що відчує путінське оточення та зомбоване російське суспільство", - підкреслив Маломуж.

Він зауважив, що зимою Україні треба витримати ворожу потугу ворога, а весною ситуація може змінитися на краще у бік Сил оборони.

На його думку, жодна мобілізація у РФ вже не буде актуальна, бо багато росіян зрозуміють, що при такому форматі мобілізовані будуть знищені. Але це все відбудеться під впливом наших перемог, а далі зрушиться ситуація в Росії.

Нагадаємо, раніше CCN повідомляло, що війна в Україні не послабила бажання Кремля втрутитися у вибори в США.

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