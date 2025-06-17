У Росії зупинено виробництво на ключовому заводі аміаку після атаки українських дронів

“Невинномиський Азот” у Ставропольському краї. / © Фото з відкритих джерел

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Унаслідок атаки дронів ЗСУ на хімічне підприємство “Невинномиський Азот” у Ставропольському краї було зупинено виробництво аміаку та азотних добрив, що мають значення для військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє російське видання Astra.

В ніч на 14 червня територію заводу атакували 13 безпілотників. Підприємство належить до групи “Єврохім”, власником якої є мільярдер Андрій Мельниченко. Як повідомив губернатор регіону Володимир Володимиров, уламки дронів впали на промислову зону міста після роботи російських засобів ППО.

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За даними Astra, під час атаки було пошкоджено антидронову систему заводу, вибито вікна та двері в одному з цехів, постраждали внутрішні приміщення та дах їдальні. Близько 800 працівників були змушені сховатися в укриттях, евакуацію не проводили. Джерела видання стверджують, що виробничий процес на “Азоті” довелося зупинити.

Факт удару підтвердив Генштаб Збройних сил України. У відомстві наголосили, що на підприємстві виробляють речовини, які використовуються при створенні боєприпасів і ракетного пального.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що щороку завод випускає до 1 мільйона тонн аміаку та близько 1,4 мільйона тонн аміачної селітри — компонентів, що використовуються у виробництві вибухівки. Він також наголосив, що “Невинномиський Азот” є критичним підприємством для російського ВПК.

Крім того, за інформацією каналу Exilenova+, у 2024 році на підприємстві розпочали виробництво нітрату калію — водорозчинного добрива, яке також може використовуватись для військових потреб.

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Агентство Reuters раніше повідомляло, що “Невинномиський Азот” і “Новомосковський Азот” (інше підприємство “Єврохіма”) постачали десятки тисяч тонн оцтової кислоти та гексогену на завод імені Свердлова в Дзержинську, де виготовляються артилерійські снаряди.

Нагадаємо, наприкінці травня та на початку червня українські безпілотники також атакували ”Новомосковський Азот” у Тульській області. Після влучань на об’єкті спалахнули пожежі, п’ятеро людей отримали поранення. Було пошкоджено трубопровід з газом і резервуари з кислотою. За даними української сторони, на заводі також виготовляють тротил, необхідний для артилерії, бомб і ракет.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня безпілотники також атакували Ставропольський край та Самарську область в Росії. Внаслідок атаки ймовірно, були уражені два хімічних підприємства, що працювали на “оборонку” ворога.