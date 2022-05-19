У Росії звільняють високопоставлених командирів за провали в Україні: розвідка Британії назвала їхні імена

У Росії звільняють високопоставлених командирів за провали в Україні: розвідка Британії назвала їхні імена

Росія останніми тижнями звільняє вищих командирів, які, як вважають, погано впорались на початкових етапах повномасштабного нападу на Україну.

За останні тижні в Росії звільнили щонайменше двох високопоставлених військових, який Путін відправив громити Україну.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що відсторонено генерал-лейтенанта Киселя, який командував елітною першою гвардійською танковою армією. Він залишився без посади через те, що окупантам не вдалося взяти Харків.

Віцеадмірал Осипов, який командував Чорноморським флотом РФ, також, ймовірно, був відсторонений після затоплення крейсера "Москва". Начальник генштабу Росії Герасимов, ймовірно, залишається на посаді, але точно не зрозуміло, чи зберігає він довіру диктатора Путіна.

"Культура приховування та пошуку цапів-відбувайлів поширена в російській військовій системі. Багато чиновників, причетних до вторгнення в Україну, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої відповідальності за оперативні невдачі. Це створить додаткове навантаження на російську централізовану модель командування та контролю, оскільки офіцери все частіше прагнуть відкладати ключові рішення на керівництво", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Росія приховує арешт командувача Чорноморського флоту, який зник у день затоплення крейсера "Москва".