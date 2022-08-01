У російських колоніях масово вербують кримінальників на війну в Україні обіцянками свободи і грошей

В'язнів рекрутує так звана "приватна" військова компанія "Вагнер", керована близьким до Путіна мільярдером, засновником російської фабрики інтернет-тролів Євгеном Пригожиним. Його найманці, відомі своєю жорстокістю, брали участь у бойових діях у Сирії та країнах Африки. А з 2014 року - і в Україні. Тепер це воїнство поповнили російські зеки, яких спокушають достроковим звільненням і грошима, звісно, якщо виживуть, йдеться в ТСН.

В одній з російських виправних колоній ув'язнених збирають на зустріч з вербувальниками так званої приватної військової компанії "Вагнер", які ще називають себе "музикантами", або "оркестром". Зекам обіцяють двісті тисяч рублів на місяць і помилування, якщо вони пів року відвоюють в Україні. А в разі загибелі - 5 мільйонів рублів родині. Цей рекрутинг по зонах триває від початку літа. Першими ж були кілька десятків зеків із колонії в Яблонівці Ленінградської області.

«Це був класичний конвой, тільки дуже швидкий. З Ленінградської області до колонії №2, ІЧ-2 Ростовської області, це кордон. І там вони два тижні проходили підготовку. Це були люди, які пройшли армію, так і не пройшли. На дві спеціальності – «штурмовики» та «спеціалісти», але у лапках, бо це не можуть бути фахівці справжні, з розмінування. Тобто це люди, які розмінують мінні поля своїми тілами. За ними йдуть загони. Це класика», - розповідає російська правозахисниця Ольга Романова.

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Зекам, які залишились у Яблунівці, пізніше начальство колонії влаштувало рекламну акцію - відеозв'язок з лікарнею у Луганську. Там лежить з пораненням один з тих, хто поїхав. Розповідає, як добре йому там. Йому, та не всім. «Відомо про трьох ув'язнених, які вже загинули під Луганськом. Це все – вихідці з першої партії ув'язнених, відправлених на війну, завербованих ПВК «Вагнером». Були великі збори ув'язнених, начальство їм показувало телеміст із Луганськом. Зі шпиталю, де один із поранених казав, що це дуже класно, лежати тут у шпиталі. Тут тебе лікують, є зв'язок, платять гроші, давайте-давайте», - додає Романова.

Кримінальників беруть всіх, попри на вік, стан здоров'я та відсутність військового досвіду, розповідає правозахисниця. Перевіряють на поліграфі. Одне з питань - чи не плануєш здатись у полон чи перебігти на бік України? Не беруть громадян України та засуджених за політичними статтями. Інформація швидко поширилась по російських зонах. До самого Уралу, як кажуть зеки, пішов "чьос". Телефони вербувальників знайти геть не складно. В Мережі вони світяться аватарками з символікою «Вагнер». Дзвінку нібито з колонії там не здивувались, порадили лише чекати.

На правозахисному порталі «Гулагу.нет» - десятки повідомлень про вербування зеків на "брудну роботу", щоби "допомогти батьківщині". Відразу кілька співробітників Тульської колонії повідомили: агітувати кримінальників особисто приїздив власник Вагнера - улюбленець Путіна, мільярдер Євген Пригожин. Він і сам відсидів, а тепер носить зірку героя Росії. Своїм цинізмом він вразив навіть тульських тюремників. Ось як описує зустріч один із них.

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«До нас у колонію приїздив бос ПВК «Вагнер» - сам Пригожин! Зібрали весь контингент на плацу і став розповідати про війну (він саме так і казав). Про регулярну армію, що слабшає, і про спокуту провини кров'ю. Свою організацію називав ОПГ (організоване злочинне угруповання). Я думав, це – сон! Людина, в якої зірка героя Росії приколота на футболку, чітко розповів все, що коїться в нашій країні. Що у владі – бандити, яким пох* на всілякі правозахисні організації. Розповів, що буде 10-15% убитих і 15-20% поранених. А найстрашніше, що пішли записуватись близько 300 людей із 1300 тих, хто відбуває тут покарання. І страшно, що, за інформацією того, хто супроводжував, наступного разу будуть забирати вже не за згодою, а за списками», - пише він.

На відміну від Пригожина інші рекрутери «Вагнера» чесніші. Попереджають, що загиблих буде до 90 відсотків. Та попри це охочі записуються сотнями в кожній з принаймні двох десятків зон, де побували «вагнерівці». Те, що це незаконно, нікого не дивує. І, звісно, всім байдуже, що більшість цих одноразових найманців не виживуть. Щоби справа рухалась швидше, вербувальники літають по зонах гелікоптером. У деяких колоніях попереджають: наступний набір у «Вагнер» буде вже не добровільним, а примусовим. А в разі загибелі тюремники напишуть - вбитий при спробі втечі.

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