У російських командирів не вистачає часу на планування операції, тому вони кидають своїх людей на знищення — начальник ГУР МО

У російських командирів не вистачає часу на планування операції, тому вони кидають своїх людей на знищення — начальник ГУР МО

Попри те, що російське військове керівництво бачить свої втрати, вони продовжують кидати своїх солдатів на смерть.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів що російська армія виявилася не настільки сильною, як вони себе позиціонували.

Про це він заявив в інтерв’ю журналові з військовою тематикою Coffee or die.

"Росіяни працюють дуже примітивно. Ми бачимо, що так звана друга армія у світі не така потужна, як усі бачили її до початку війни. Незважаючи на значну перевагу в озброєнні та у повітрі, вони зазнають значних втрат", — каже Буданов.

За його словами, моральний дух окупантів впав дуже низько. Військове керівництво Росії бачить свої втрати, проте продовжує кидати в бій нові сили.

"У російських командирів не вистачає часу на планування операції, тому вони кидають своїх людей на знищення, а ми їх знищуємо", — зазначив бригадний генерал.

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