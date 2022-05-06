У російських лікарнях лежать сотні поранених і вбитих окупантів — Генштаб

У російських лікарнях лежать сотні поранених і вбитих окупантів — Генштаб

Росія продовжує втрачати сотні і тисячі своїх військових в Україні.

Так, лише в лікарні Ростовської області наразі перебуває близько 800 поранених та 200 загиблих.

Про це 6 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам російської федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни продовжують штурмувати "Азовсталь" та намагаються взяти під контроль Воєводівку і Рубіжне.

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