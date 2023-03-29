У російських магазинах почали продавати вкрадений в Україні чорнозем (фото)

Росіянам пропонують купувати "високоякісний український чорнозем", який ретельно перевірили на наявність шкідливих речовин.
Один з російських торгових центрів почав продавати українську землю, але через деякий час зняв з продажу "товар".
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
У рекламному оголошенні росіяни написали: "З радістю повідомляємо про початок продажу українського чорнозему у нашому торговому центрі".
Також у повідомленні зазначається, що росіянам пропонують купувати "високоякісний український чорнозем", який ретельно перевірили на наявність шкідливих речовин.
"Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему Ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що таким чином росіяни потрапили під власний міф, який активно насаджували у часи СРСР. Згідно з ним, німецькі нацисти під час Другої світової війни нібито вивозили з України чорнозем. Про вивезення українського чорнозему до Німеччини говорили багато начебто "очевидців". Однак, у жодному дослідженні, базованому на ґрунтовних нацистських архівах, про вивезення з України чорнозему не йдеться.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов не сильно розбирається в історії України. Він назвав землі Івано-Франківська "історично російськими" і закликав Путіна їх захопити.
Також ми інформували, що голова МЗС РФ Сергій Лавров порівняв росіян із жертвами Голокосту, а політику США — з діями Гітлера.
Читайте також:
- Путіну примарився "нацизм" у бригаді ЗСУ "Едельвейс", хоча така ж назва була і в Росгвардії
- Вважають українців "недолюдьми" і хочуть вбивати: як "денацифікатор" Путін відправляє на війну російських нацистів
- "Нацистських убивць знаходять і судять": Зеленський про покарання окупантів, які обстріляли Часів Яр