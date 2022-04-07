У російських окупантів спостерігаються проблеми із припасами та особовим складом — Міноборони Великої Британії

У російських окупантів спостерігаються проблеми із припасами та особовим складом — Міноборони Великої Британії

Російська артилерія та авіація продовжують завдавати ударів по лінії розмежування на Донбасі.

У російських окупантів спостерігаються проблеми із припасами та особовим складом на сході України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.

Як стало відомо, наступальна операція на сході нашої країни – зараз в пріоритеті у РФ. Російська артилерія та авіація продовжують завдавати ударів по лінії розмежування на Донбасі.

“Попри переорієнтацію сил та засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами недостатнього морального духу та нестачею припасів та особового складу” – повідомили у Міноборони Великої Британії.

Водночас окупанти завдають ударів по об'єктам інфраструктури, розташованим в різних частинах України, щоб знизити можливість ЗСУ поповнювати свої запаси.

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