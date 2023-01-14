У російських вʼязницях почали вербувати жінок у ПВК "Вагнера"

Російське суспільство вже сприймає зеків як своїх героїв

У терористичну ПВК "Вагнера" почали вербувати жінок, які відбувають покарання у російських в'язницях.

Про це повідомила керівник фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, передає Lrt.Lt.

У повідомленні вказується, що тепер представники "вагнерівців" почали вербувати у російських тюрмах навіть жінок.

"За нашими даними, жінок уже відправляють на фронт, забрали першу партію з Краснодарського краю наприкінці грудня, але ми поки що нічого не знаємо про їхню подальшу долю", - розповіла Романова.

Також вона додала, що ще з початку повномасштабної війни організація "Русь сидящая" отримувала листи від жінок з російських вʼязниць, у яких вони просили посприяти їхньому відправленню на війну.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін злякався впливу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та лідера Чечні Рамзана Кадирова, тож вирішив прибрати їх з інформаційного поля.

Крім того, ми раніше інформували, що мобілізовані росіяни говорять про значні втрати на лінії фронту, де вони сидять в окопах, чекаючи на “прильоти”.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.