У російських військ закінчуються крилаті ракети повітряного базування – джерело в Пентагоні

Окрім того, у 20-60 % ракети не долітають до цілей або просто не вибухають.

У США оцінили, що в російських військ закінчуються крилаті ракети повітряного базування і окупанти намагаються зберегти цей запас.

Про це пише СNN з посиланням на джерело в Міноборони США.

Водночас крилаті ракети повітряного базування РФ демонструють високу частоту відмов під час запуску. Джерело в Пентагоні уточнило, що відмова у системі наведення російських високоточних боєприпасів коливається в діапазоні від 20% до 60% залежно від типу зброї та завдання. Тобто ракета не долітає до цілі або не вибухає при падінні в 20-60% випадків.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що протягом 24 березня російські війська намагалися завдавати окремих повітряних ударів по території України, але їхня інтенсивність стала набагато меншою, ніж у всі попередні дні.