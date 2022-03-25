У російських військ закінчуються крилаті ракети повітряного базування – джерело в Пентагоні

Окрім того, у 20-60 % ракети не долітають до цілей або просто не вибухають.
У США оцінили, що в російських військ закінчуються крилаті ракети повітряного базування і окупанти намагаються зберегти цей запас.
Про це пише СNN з посиланням на джерело в Міноборони США.
Водночас крилаті ракети повітряного базування РФ демонструють високу частоту відмов під час запуску. Джерело в Пентагоні уточнило, що відмова у системі наведення російських високоточних боєприпасів коливається в діапазоні від 20% до 60% залежно від типу зброї та завдання. Тобто ракета не долітає до цілі або не вибухає при падінні в 20-60% випадків.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що протягом 24 березня російські війська намагалися завдавати окремих повітряних ударів по території України, але їхня інтенсивність стала набагато меншою, ніж у всі попередні дні.
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