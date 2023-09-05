У російських загарбників залишилось лише одне місце, звідки вони можуть наступати – Жданов

У російських окупантів залишилося лише одне місце, звідки вони можуть наступати – це Куп'янський напрямок.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Апостроф TV.

"Я так розумію, ворог приніс у жертву Лиманський напрямок, там ідуть бої здебільшого в районі Серебрянського лісництва, але їхня інтенсивність трохи зменшилася. Натомість на Куп'янському напрямку в районі Сватового вони залишили угруповання. На сьогоднішній день це останнє місце, де вони можуть намагатися нас тиснути, щоб змусити Генштаб перекидати туди наші резерви", – пояснив він.

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Олег Жданов також розповів, скільки та на яких ключових напрямках зосереджено техніки та особового складу ворога.

"За останніми даними, на Сватівсько-Кремінному напрямку десь близько 100 тисяч, на Бахмутському напрямку близько 80 тисяч, а решта з 350-380 тисяч російських військ розтягнута на Авдіївський, Мар'їнський, Бердянський, Мелітопольський і Херсонський напрямки", - каже він.

Військовий експерт уточнив, що найменше угруповання російських загарбників ми спостерігаємо на Херсонському напрямку.

"Всього на території України у росіян близько 400 тисяч військ. Це на 1200 км фронту, плюс тилові бази й частини. Ті ж тилові бази в Бердянську, Мелітополі, Маріуполі. Це перше. І по-друге, з кожним днем кількість відсотків професійного кадрового складу зменшується. І найголовніше – укомплектованість цих частин не 100-відсоткова, а на рівні 60-70 відсотків. Йдеться як про техніку, так і про особовий склад", – підсумував Жданов.

Нагадаємо, наразі Сили оборони України не спостерігають потужної підготовки окупаційної російської армії до зими на фронті на півдні України.

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