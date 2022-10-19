У російській армії втрачається керованість на всіх рівнях – розвідка Британії

На тактичному рівні у російській армії загострюється нестача здібних молодших офіцерів.

Основні елементи керування російською армією стають дедалі недієздатнішими після восьми місяців повномасштабної війни проти України. Так, у РФ звільнено четверо з п'яти генералів, які безпосередньо командували вторгненням у лютому.

Про це свідчать дані британської розвідки, повідомило Міноборони країни у Мережі 19 жовтня.

На тактичному рівні у російській армії загострюється нестача здібних молодших офіцерів. Вони потрібні для організації та керівництва нещодавно мобілізованими резервістами.

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У розвідці звернули увагу на стрілянину на полігоні в Бєлгородській області. Там 15 жовтня однополчанин розстріляв 11 російських військових після образливих коментарів офіцера щодо новобранців з-поміж етнічних меншин.

"Погане командування нижчої ланки, ймовірно, посилює низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських військ", – зазначається в заяві.

У британській розвідці також повідомили про звільнення чотирьох із п'яти генералів, які безпосередньо командували силами вторгнення РФ у лютому 2022 року. Заміна цих генералів наразі мало що зробила для покращення бойових характеристик Росії.

"Відсутність наступності у командуванні, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західних збройних силах, тому що, згідно з російською доктриною, розробка планів в основному здійснюється особисто командувачем, а не колективними зусиллями ширшого штабу", – оцінили у британському Міноборони.

Нагадаємо, що Росія найактивніше намагається забрати з українського полону здебільшого офіцерів і пілотів, поінформував представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Зауважимо, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, через нерівноправне запровадження мобілізації в Росії виникають соціальні розриви, які спонукають інформаційний простір у країні до подальшої маргіналізації спільнот етнічних меншин.

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