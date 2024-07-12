У російській армії жорстоко повелися із розумово відсталим новобранцем: відео

у хворого на олігофренію солдата командир забрав банківську карточку із пін-кодом та забирав із неї всі гроші.

Російський військовополонений із позивним “Добі” зізнався, що страждає на олігофренію, а його хворобою скористалися рекрутери до російської армії. Ставши жертвою обману 55-річний чоловік підписав контракт із Міноборони РФ.

Відео з полоненим росіянином, в якому він розповідає свою історію, опублікував військовий оглядач Юрій Бутусов.

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За його словами, полоненого звати Микола Скарга і він народився у Воронезькій області. Під час працевлаштування чоловікові, який має очевидну розумову відсталість, підсунули на підпис документи, які виявилися контрактом з російською армією.

Таким чином 55-річний Микола Скарга із позивним “Добі” опинився у штурмовому загоні. Тут у нього командир забрав банківську карточку із пін-кодом, нібито для зберігання, а насправді знімав з неї усі грошові надходження.

Нагадаємо, у боях під Вовчанськом на Харківщині, де армія РФ продовжує спроби наступу, в український полон потрапив російський найманець із далекої острівної держави Шрі-Ланка, що в Індійському океані. Як свідчить опубліковане відео, у полоні він швидко навчився правильно називати російського президента.

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