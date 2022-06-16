У російській зброї знайшли "свіжу" американську електроніку: США почали розслідування

Американські чипи та компоненти знайшли в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях. Деякі з них "свіжі" - виготовлені в 2020 році.

Федеральне бюро розслідувань США почало допитувати американські технологічні компанії щодо того, як їхні комп’ютерні чіпи опинилися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними журналістів, агенти Міністерства торгівлі, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР. Вони відвідують компанії, щоб запитати про західні чіпи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.

"Наша мета - насправді спробувати відстежити це аж до американського постачальника, щоб визначити, як він потрапив у цю систему озброєння. Те, що чип компанії знайдений у системі зброї, не означає, що ми почали розслідування щодо цієї компанії. Ми розпочали розслідування щодо того, як чіп цієї компанії потрапив у цю систему", - пояснив один із представників Міністерства торгівлі.

Зазначається, що слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, знайденій в Україні. Багато з цих компонентів, схоже, були виготовлені багато років тому - до того, як США посилили експортні обмеження. Однак, за даними дослідницької групи Conflict Armament Research, інші були виготовлені лише в 2020 році, вже після того, як Росія окупувала український Крим та Донбас.

Серед питань, які ставлять федеральні агенти: чи продавали технологічні компанії свою продукцію певному списку компаній, включаючи посередників, які могли бути залучені в ланцюжок поставок, розповів адвокат, який представляє одну з компаній.

Нагадаємо, за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" у Брюсселі 15 червня учасники домовилися про надання державі низки озброєнь для протистояння російській агресії. Зокрема, чимало зброї і техніки нададуть США.

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