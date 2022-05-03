"У російського керівництва плани змінюються" – військовий експерт прокоментував штурм "Азовсталі"

Ситуація на "Азовсталі" у Маріуполі, яку 3 травня почали активно штурмувати російські війська, дуже важка. Перші спроби окупантів штурмувати місто були невдалими, однак зараз є розуміння, що у російського керівництва плани змінюються.

Говорити про шанси встояти оборонцям на "Азовсталі" можна лише в разі, якщо на власні очі побачити, що там насправді відбувається.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

"Ситуація надзвичайно складна. Вперше окупанти намагались штурмувати "Азовсталь" напередодні. В той же день, коли Путін начебто віддав наказ, щоб цього не робити. Але ми знаємо, що насправді дуже часто російські посадовці відверто брешуть", – сказав експерт.

Він також зазначив, що перші спроби окупантів штурмувати Маріуполь були невдалими.

"Однак зараз є розуміння, що у російського керівництва плани змінюються",

– сказав Мусієнко, пояснивши, що у Кремлі бачать, що до 9 травня треба подати хоча б якісь "перемоги".

На думку військового експерта, потрібно відновити канали зв'язку з ООН та Червоним Хрестом та намагатися докласти максимум зусиль для того, щоб припинити вогонь та штурм заводу.

"Я переконаний, такі домовленості були досягнуті, але Росія вчергове їх брутально знищує і порушує. В цьому і є на цей момент великі труднощі", – додав він.

Нагадаємо, 3 травня російські окупанти розпочали потужний штурм "Азовсталі" у Маріуполі. Українські оборонці просять владу втрутитися та розв'язати це питання.

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