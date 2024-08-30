У російському Бєлгороді пролунали вибухи та почалась пожежа: деталі, відео

Горять ТРЦ, приватні будинки та автівки, росЗМІ повідомляють про одного загиблого та сімох поранених.
У російському місті Бєлгород пролунали вибухи та почалась пожежа.
Про це пишуть у Мережі місцеві мешканці та викладають відповідні відео.
Горять ТРЦ, приватні будинки та автівки.
РосЗМІ повідомляють про одного загиблого та сімох поранених.
Пишуть, що був пошкоджений багатоповерховий будинок.
Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ відселяють мешканців декількох селищ через "напружену ситуацію". "Багато поранених, є загиблі. Ми зобов'язані вживати заходів для захисту населення", – додав Гладков.
Читайте провідні новини дня: