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У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео)

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У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео)

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Що спричинило загоряння, поки невідомо.

У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ.

Інформацію про пожежу на нафтобазі підтвердив мер Бєлгорода Антон Іванов у своєму Телеграм-каналі.

"На нафтобазі у місті Бєлгород - пожежа. Усі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Я також виїжджаю на місце. Інформуватиму", - написав він.

Що спричинило загоряння, невідомо.

© Труха
Труха

У Мережі вже з'явилися фото і відео пожежі.

Нагадаємо, що 29 березня в російському місті Білгород унаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація.

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