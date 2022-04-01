У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео)

У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео)

Що спричинило загоряння, поки невідомо.

У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ.

Інформацію про пожежу на нафтобазі підтвердив мер Бєлгорода Антон Іванов у своєму Телеграм-каналі.

"На нафтобазі у місті Бєлгород - пожежа. Усі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Я також виїжджаю на місце. Інформуватиму", - написав він.

Що спричинило загоряння, невідомо.

Труха

У Мережі вже з'явилися фото і відео пожежі.