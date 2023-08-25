У "Російському добровольчому корпусі" закликали "вагнерівців" переходити на бік України: деталі

У "Російському добровольчому корпусі" (РДК) заявляють про ліквідацію російською владою ватажків приватної військової компанії "Вагнер" і з огляду на це виступили із закликом до бойовиків ПВК, які не скоювали в Україні воєнних злочинів, вступати до їхніх лав для подальшого силового повалення влади в РФ.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Telegram-каналі РДК увечері в четвер, 24 серпня.

"Звертаємося до бійців ПВК "Вагнер", для яких слова вірність і честь іще мають сенс і значення. Судячи з усього, вчора було цинічно страчено ваших командирів і батька-засновника. Те, що їх убили за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ, очевидно кожному. Тому нині у вас є непростий, але досить логічний вибір: або стати в стійло МО РФ на службу вбивць ваших командирів, або зберегти свою честь і помститися їх катам, перейшовши на бік України", - йдеться у заяві.

Також читайте Зеленський вперше прокоментував загибель Пригожина

"Якщо ви не скоювали воєнних злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити до наших лав і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку т. зв. СВО, а потім знову вирушити маршем на Москву, але цього разу не зупинятися за 200 км від МКАД, а дійти до кінця! У разі вашого добровільного переходу на бік України, ЗСУ і МО України гарантують вам безпеку і гідні умови", - додали в РДК.

Нагадаємо, Росавіація повідомила, що серед пасажирів бізнес-джета, який розбився 23 серпня у Тверській області, були люди з іменами Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Уткіна називають засновником ПВК "Вагнер", Пригожин був її фактичним керівником.

Експерти у більшості переконані, що загибель у авіакатастрофі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина – це відверта помста президента РФ Володимира Путіна за марш на Москву.

Читайте також: