У російському МЗС заговорили про переобладнання білоруських Су-25 під ядерну зброю

Окупанти пояснюють такі дії можливим "просуванням ядерної інфраструктури НАТО на схід".
Заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету Генеральної Асамблеї ООН Костянтин Воронцов заявив, що Росія передасть Білорусі комплекси Іскандер-М подвійного оснащення та переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.
Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".
"На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому передача Білорусі технологій з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається", – заявив він.
Такі дії Воронцов обґрунтував можливим "просуванням ядерної інфраструктури НАТО на схід".
"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося Росією та Білоруссю під час розгляду питання про контрзаходи", – сказав представник делегації.
При цьому він додав, що РФ нині "не передбачає ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщувати такі боєзаряди білоруською територією".
Ядерний удар: шантаж чи реальна загроза
Нагадаємо, 29 вересня видання CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Раніше в Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.
Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Путін може застосувати ядерну зброю з території Білорусі, щоб потім всю відповідальність за злочин перекласти на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
А російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський назвав три причини, чому Путін не наважиться застосувати ядерну зброю проти України.
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