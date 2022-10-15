У російському МЗС заговорили про переобладнання білоруських Су-25 під ядерну зброю

Заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету Генеральної Асамблеї ООН Костянтин Воронцов заявив, що Росія передасть Білорусі комплекси Іскандер-М подвійного оснащення та переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому передача Білорусі технологій з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається", – заявив він.

Такі дії Воронцов обґрунтував можливим "просуванням ядерної інфраструктури НАТО на схід".

"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося Росією та Білоруссю під час розгляду питання про контрзаходи", – сказав представник делегації.

При цьому він додав, що РФ нині "не передбачає ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщувати такі боєзаряди білоруською територією".

Ядерний удар: шантаж чи реальна загроза

Нагадаємо, 29 вересня видання CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Раніше в Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Путін може застосувати ядерну зброю з території Білорусі, щоб потім всю відповідальність за злочин перекласти на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

А російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський назвав три причини, чому Путін не наважиться застосувати ядерну зброю проти України.