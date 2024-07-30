У російському полоні помер оборонець Маріуполя, якого рік тому донька впізнала на судилищі

Причини смерті донька не уточнила, лише зазначила, що тіло її батька досі залишається в окупантів.

Донька оборонця Маріуполя повідомила про смерть батька у російському полоні.

Про це Крістіна Кошка на своїй сторінці в Instagram.

"9 днів, як тебе не стало, 9 днів, поки ти досі не на рідній землі. Мій улюблений татко, як ми боролися за тебе, як боровся ти і чекав на зустріч з нами. Ти завжди підбадьорював нас. Ніколи не пробачу тим, хто тебе не врятував, і це відбулося в полоні", – написала вона 30 липня.

Як пише BBC Україна, до початку повномасштабного вторгнення Олександр працював моряком. Пізніше приєднався до територіальної оборони, у складі якої став на захист Маріуполя. У полон потрапив у 2022 році.

Рік тому росіяни в Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над українськими полоненими. На одному з фото Крістіна впізнала свого батька.

"Здається, що 2 різні людини, але на жаль ні. Це моя рідна людина, мій тато, який рік перебуває в полоні! За що? За те, що він захищав своє місто Маріуполь, свою країну, і був на своїй території? За що такі знущання? Важко дивитися на людину, яка колись була щаслива, у якої було все, а зараз просто безпорадність та порожнеча в очах. Поверніть усіх захисників Маріуполя додому, бо вони виконали свій обовʼязок перед країною", – писала тоді Крістіна.

У березні 2024 року донька полоненого повідомила, що ростовський суд продовжив утримання українських захисників, серед яких і її батька, під вартою до 29 червня.

Раніше родичі полонених українців розповіли, що РФ під час обмінів повертає тіла українських військовополонених без внутрішніх органів.

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