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У російському полоні помер оборонець Маріуполя, якого рік тому донька впізнала на судилищі

У російському полоні помер оборонець Маріуполя, якого рік тому донька впізнала на судилищі

Донька упізнала батька на судилищі рік тому

Причини смерті донька не уточнила, лише зазначила, що тіло її батька досі залишається в окупантів.

Донька оборонця Маріуполя повідомила про смерть батька у російському полоні.

Про це Крістіна Кошка на своїй сторінці в Instagram.

"9 днів, як тебе не стало, 9 днів, поки ти досі не на рідній землі. Мій улюблений татко, як ми боролися за тебе, як боровся ти і чекав на зустріч з нами. Ти завжди підбадьорював нас. Ніколи не пробачу тим, хто тебе не врятував, і це відбулося в полоні", – написала вона 30 липня.

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Як  пише BBC Україна, до початку повномасштабного вторгнення Олександр працював моряком. Пізніше приєднався до територіальної оборони, у складі якої став на захист Маріуполя. У полон потрапив у 2022 році.

Рік тому росіяни в Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над українськими полоненими. На одному з фото Крістіна впізнала свого батька.

"Здається, що 2 різні людини, але на жаль ні. Це моя рідна людина, мій тато, який рік перебуває в полоні! За що? За те, що він захищав своє місто Маріуполь, свою країну, і був на своїй території? За що такі знущання? Важко дивитися на людину, яка колись була щаслива, у якої було все, а зараз просто безпорадність та порожнеча в очах. Поверніть усіх захисників Маріуполя додому, бо вони виконали свій обовʼязок перед країною", – писала тоді Крістіна.

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У березні 2024 року донька полоненого повідомила, що ростовський суд продовжив утримання українських захисників, серед яких і її батька, під вартою до 29 червня.

Раніше родичі полонених українців розповіли, що РФ під час обмінів повертає тіла українських військовополонених без внутрішніх органів.

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