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"У російської армії не буде жодного тихого місця": Зеленський назвав дві опції для окупантів

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"У російської армії не буде жодного тихого місця": Зеленський назвав дві опції для окупантів

Фото: Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій тимчасово окупованій території у російської армії немає і не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця.

Окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. 

Про це глава держави сказав у відеозверненні 30 серпня.

Зеленський запевнив, що ЗСУ, спецслужби, розвідка роблять усе можливе й неможливе, "щоб кожен російський військовий обовʼязково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на нашу землю".

"По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця", – наголосив президент.

"Наші захисники знищуватимуть усі склади й штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент вже попереджав російських загарбників – якщо не залишать українські території, матимуть справу з захисниками держави.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3806
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