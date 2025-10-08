Російські військові / © gettyimages.com

Російські війська 7 жовтня не досягли прогресу на Куп’янському та Сумському напрямках, де їхні ж мілблогери повідомляють про проблеми з логістикою та некомпетентне командування. Водночас ворогу вдалося просунутися на Сіверському та Покровському напрямках, використовуючи тактику проникнення малими групами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

7 жовтня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, однак жодного просування не досягли.

За повідомленням російського мілблогера, пов’язаного з Північним угрупованням військ, підрозділи РФ, які утримують позиції в районі Юнаківки, уже вісім днів не мають доступу до води та змушені збирати дощову через блокування українськими безпілотниками всіх наземних маршрутів постачання.

Блогер також спростував інформацію про захоплення Юнаківки та зазначив, що командування на цій ділянці складається з офіцерів без бойового досвіду, які залишаються в тилу за 20 км від лінії фронту й не організовують евакуацію поранених і загиблих.

Того ж дня російські війська активізували атаки на півночі Харківщини та в напрямку Великого Бурлука, однак підтверджених успіхів не зафіксовано. Без змін залишається і ситуація на Куп’янському напрямку.

Представник української бригади, що обороняється на цьому відтинку фронту, повідомив, що оператори російського Центру передових безпілотних технологій «Рубікон» значно активізували роботу — збільшили кількість дронів, дистанційно мінують території та застосовують FPV-дрони на логістичних маршрутах, де українські війська не завжди можуть ефективно протидіяти. Також противник продовжує використовувати диверсійно-розвідувальні групи для атак із дронів і мінометів, а іноді намагається форсувати річку Оскіл за допомогою канатів і надувних човнів.

На Лиманському напрямку ситуація подібна — просування російських військ немає. Речник однієї з українських бригад повідомив, що оборонці утримують позиції в районах Торського та Зарічного, а останнім часом фіксується збільшення кількості іноземних найманців, які воюють на боці ворога за контрактами з Міністерством оборони РФ.

На Сіверському напрямку окупаційні війська нещодавно досягли певного просування. Український військовий розповів, що росіяни зміцнюють позиції поблизу річки Сіверський Донець, але рідко використовують техніку — імовірно, накопичують її до зими, коли замерзлий ґрунт полегшить пересування.

Просування російських сил зафіксовано й на Покровському напрямку. За словами українського офіцера, ворог активно застосовує тактику невеликих піхотних груп, які намагаються обходити оборонні позиції ЗСУ, а також дедалі частіше використовує безпілотні наземні транспортні засоби для постачання, зважаючи на небезпеку від українських дронів.

На Новопавлівському напрямку обидві сторони мають незначні успіхи. За словами сержанта однієї з українських рот, російські війська відчувають нестачу зброї та продовольства, але кожен солдат має із собою російський прапор, щоб підняти його у захопленому населеному пункті та створити враження «просування». Лінія фронту тут залишається рухомою — позиції сторін подекуди розділяють лише десятки метрів або навіть стіни одного будинку.

У східній частині Запорізької області окупантам вдалося трохи просунутися, тоді як у західній — їхні атаки були безрезультатними.

На Херсонському напрямку всі спроби російських військ прорвати оборону українських сил виявилися марними.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що максимум імпульсу наступу російських військ «згасає» по всій лінії фронту. Натомість Сили оборони України системно звільняють території на тактичному рівні у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.