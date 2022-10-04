У російської “грози злобного НАТО” вп’яте змінився воєначальник: Арестович пояснив причину

Чергова зміна військового керівництва Західного військового округу РФ свідчить про високий ступінь хаосу у вищому російському військовому керівництві.

Призначення новим командувачем Західного військового округу РФ генерал-майора Романа Берднікова стало вже п’ятою зміною воєначальника за останні сім місяців, тобто від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Військовий експерт та радник ОП Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним назвав цю подію ознакою хаосу серед військово-політичного керівництва країни-агресорки.

“Змінюється п’ятий командувач за 7 місяців у Західному військовому окрузі, у цій “грозі злобного НАТО”, яка повинна танковою армією йти до Ла-Маншу і обороняти Москву від нападу західної “орди”. Це показує ступінь хаосу у вищому російському військово-політичному керівництві”, - підкреслив він.

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За словами експерта, це показує, що Російську Федерацію хитає і незабаром “розхитає зовсім”.

Розмірковуючи про реакцію російських високопоставлених армійських чинів на таку “чехарду” в керівництві ЗВО, Арестович зауважив наявність ознак розколу серед російських військових, який з часом, коли кількість переросте в якість, прискорить процес цього “розхитування”.

До речі, Марк Фейгін уточнив, що новий командувач ЗВО РФ генерал-майор Бердніков є випускником Київського суворовського військового училища 1991 року і має досвід бойових дій у Сирії.

Нагадаємо, раніше командувач російського Центрального військового округу, генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на Суми та Чернігів.

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