У російських пабліках нервуються: над Чорним морем кружляє американський літак-розвідник

У нейтральному повітряному просторі над Чорним морем помічено американський розвідувальний літак Boeing RC-135U Combat Sent із позивним JAKE37. Як пишуть російські пабліки, він кружляє між Севастополем і Сочі, викликаючи занепокоєння у російських користувачів.

За даними Telegram-каналів, стратегічний літак вилетів приблизно п’ять годин тому з бази ВПС США Мілденхолл (RAF Mildenhall), розташованої у британському графстві Саффолк. Після цього він пролетів над Нідерландами, Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, а потім вийшов у повітряний простір над акваторією Чорного моря.

Раніше, 26 жовтня, цей самий літак уже фіксували в цьому районі, тоді як спостереження здійснювали переважно американські безпілотники RQ-4 Global Hawk.

У російських пабліках називають такі польоти «провокаційними» та заявляють про зростання активності НАТО в регіоні.

Boeing RC-135U Combat Sent — стратегічний літак радіоелектронної розвідки, який використовується ВПС США для виявлення, ідентифікації та аналізу радіолокаційних систем потенційного противника. Машина здатна вести перехоплення сигналів на великих відстанях, збираючи дані про системи ППО та зв’язку. Літак може перебувати у повітрі понад 12 годин без дозаправлення та є частиною глобальної мережі спостереження США.

Тим часом російський військовий літак, пов'язаний з ПВК "Вагнер", приземлився у Венесуелі.