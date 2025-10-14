Російська система ППО на Запорізькому напрямку / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Російські війська мають серйозні проблеми з системами протиповітряної оборони на Запорізькому напрямку. Через гостру нестачу справних систем окупанти змушені використовувати тягачі для буксирування пускових установок на позиції.

Про це повідомили партизани з руху «Атеш» із посиланням на джерела у підрозділах ППО ворога.

Джерела у російських військах на Запорізькому напрямку розповіли про катастрофічний стан техніки. Санкції, українські ракетні удари по ремонтних підприємствах та виробничий брак стали причиною масового виходу з ладу ворожих зенітних комплексів, включно з ЗРК «Тор».

Оскільки загарбникам гостро бракує справних систем, їм доводиться використовувати тягачі для буксирування пускових установок на позиції. Через це техніка стає вкрай вразливою для ударів.

«Особливу проблему становить дефіцит запчастин. Підприємства ВПК, що працюють в умовах посиленого навантаження, випускають неякісні компоненти, що виходять з ладу після нетривалої експлуатації», — додали в «Атеш».

До слова, напередодні стало відомо, що бійці 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» спільно з 33-м окремим штурмовим полком звільнили село Малі Щербаки Запорізької області. Населений пункт тепер під контролем Сил оборони України, а успіх є результатом чіткої взаємодії та злагодженої роботи підрозділів.

Зауважимо, щодо ворожих систем ППО, то за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни російська армія втратила 1225 таких засобів.