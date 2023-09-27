У Ростові-на-Дону почали нове судилище над "азовцями" – відео

У РФ розпочали новий "суд над азовцями", які захищали Маріуполь.

У Ростові-на-Дону росіяни 27 вересня почали нове судилище над захисниками Маріуполя з полку "Азов".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"24 героїв росіяни будуть засуджувати до довічного ув’язнення лише за те, що вони боронили свою (нашу) країну. Їм інкримінують ст. 278 ("насильственный захват власти") и ст. 205.5 ("участие в террористической организации") Кримінального кодексу РФ", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко наголосив, що це пряма та відверта відповідь путінського режиму на розпочаті слухання в Гаазькому міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути.

"Щиро сподіваюсь на розголос. Бо нічого іншого Росія не боїться. Але розголос, досі працює", - резюмував він.

Нагадаємо, в Росії 14 червня відбувся "суд" над військовополоненими з "Азову", які захищали Маріуполь і потрапили до російського полону у травні 2022 року.

Російська влада визнала "Азов" терористичним угрупованням. Українських військовополонених у РФ звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення проросійської влади на Донеччині.

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