У Ростові підбитим окупантам, які штурмували Авдіївку, відмовили у лікуванні - Генштаб

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по місцях зосередження живої сили і техніки армії агресорки Росії. Зокрема, підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "союзу добровольців Донбасу".

Про це повідомили 17 вересня у зведенні Генштабу ЗСУ.

Представники цього батальйон незаконного збройного формування брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Втім, пораненим окупантам після евакуації до Ростова-на-Дону було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі. Адже вони не мають статусу регулярного військового формування.

Протягом минулої ЗСУ уразили дев'яь районів зосередження живої сили та військової техніки противника, три опорних пунктів, тилового пункту управління та дві позицій зенітних ракетних комплексів. Також Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження. Втрати загарбників уточнюються.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БпЛА ворога.

Нагадаємо, розпочалася 206 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня.

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