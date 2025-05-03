У Ростовській області РФ та окупованій Керчі є "прильоти" — що трапилося (відео)

Атака на РФ / © ТСН.ua

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У тимчасово окупованій Керчі у ніч проти 3 травня 2025 року пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Також начебто стріляє російська ППО, повідомляють очевидці.

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Вже нарахували 7 вибухів.

До того ж вибухи чути у Краснодарському краї та Ростовській області. ППО збиває повітряні цілі. Попередньо, один із БПЛА влучив по житловому будинку.

© із соцмереж

Місцеві жителі розповіли SHOT, що у селищі Целіна Ростовської області БПЛА впав на житловий будинок.

Пізніше очевидці уточнили, що унаслідок падіння уламків БПЛА спалахнув дах двох будинків у селищі Целіна. З одного будинку евакуйовано двоє дорослих та дві дитини. Другий будинок нежитловий. Попередньо постраждалих немає.

© із соцмереж

Пізніше стало відомо, що безпілотники атакували шість населених пунктів у Ростовській області.

Також очевидці стверджують, що ППО активно працює над містом Слов'янськ-на-Кубані. Видно яскраві спалахи в небі. Було чути щонайменше п'ять вибухів. Наразі офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає Крим російським. Ця позиція базується на Конституції та міжнародному праві.