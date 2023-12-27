У Ростовській та Бєлгородській області лунали вибухи: росіяни побідкалися на атаку БПЛА

В оборонному відомстві країни-терористки за традицією наліт БПЛА назвали "терористичною атакою".

У Ростовсській та Бєлгородській області РФ у ніч проти 27 грудня звучали вибухи. Влада Росії побідкалася на атаку безпілотників.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Також читайте Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Губернатор Ростовської області Росії заявляє, що над областю в ніч на середу збито БПЛА.

"Вночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збитий безпілотник. Наслідки на землі уточнюються", - написав він в Telegram.

У Міністертсві оборони РФ також прокоментували атаку безпілотників. В оборонному відомстві країни-терористки за традицією наліт БПЛА назвали "терористичною атакою" та заявили про "збиття".

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Бєлгородської та Ростовської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 27 грудня РФ випустила по Україні майже 50 дронів. У Повітряних силах повідомили про результати збиття.

Читайте також: