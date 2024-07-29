"У роті залишилося 3 людини": боєць 31 ОМБр про ситуацію на Покровському напрямку

Український захисник із 31-ї ОМБр розповів про вкрай складну ситуацію на Покровському напрямку.

Про це передає видання "Фокус".

"Ситуація дуже важка, дуже не вистачає людей. Нас залишилося дуже мало — тих, хто може вийти на позиції. У мене в роті три людини, в інших також — по 3-4. Крім цього, техніки взагалі немає, я лише один раз на позицію виїжджав із MaxxPro. Але, як мені сказали, вже немає цього броньовика", — розповідає боєць.

Також він стверджує, що росіяни мають значну перевагу у снарядах.

За словами військовослужбовця, російські війська дуже швидко просуваються. На його думку, відбувається це, зокрема, через неправильно вибудувану тактику з українського боку.

"Людей немає... Я проходив навчання в Іспанії, сержантські курси командира відділення, і я розумію як має бути. Якщо нас штурмують, мають бути резерви, потрібно окопатися, вибудувати нормальну оборону і тоді захищатися. Ну не може бути одна позиція, через 5 км інша і то 3-4 людини тримають оборону. Це нерозумно. Укріплення ніякого немає аж до Покровська, це те що мені відомо. Може десь і є, але нам про це не говорять", – стверджує боєць 31-ї ОМБр.

Також він зауважує, що поганий відбір під час мобілізації також позначається на якості ведення бойових дій.

Пекло на фронті! Ворог гатить усім арсеналом озброєння по Покровську!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.