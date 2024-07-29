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"У роті залишилося 3 людини": боєць 31 ОМБр про ситуацію на Покровському напрямку

"У роті залишилося 3 людини": боєць 31 ОМБр про ситуацію на Покровському напрямку

Покровський напрямок досі залишається найважчим на фронті

Як стверджує "Фокус", неназваний боєць 31-ї бригади розповів про вкрай складну ситуацію у напрямку Покровська.

Український захисник із 31-ї ОМБр розповів про вкрай складну ситуацію на Покровському напрямку.

Про це передає видання "Фокус".

"Ситуація дуже важка, дуже не вистачає людей. Нас залишилося дуже мало — тих, хто може вийти на позиції. У мене в роті три людини, в інших також — по 3-4. Крім цього, техніки взагалі немає, я лише один раз на позицію виїжджав із MaxxPro. Але, як мені сказали, вже немає цього броньовика", — розповідає боєць.

Також він стверджує, що росіяни мають значну перевагу у снарядах.

За словами військовослужбовця, російські війська дуже швидко просуваються. На його думку, відбувається це, зокрема, через неправильно вибудувану тактику з українського боку.

"Людей немає... Я проходив навчання в Іспанії, сержантські курси командира відділення, і я розумію як має бути. Якщо нас штурмують, мають бути резерви, потрібно окопатися, вибудувати нормальну оборону і тоді захищатися. Ну не може бути одна позиція, через 5 км інша і то 3-4 людини тримають оборону. Це нерозумно. Укріплення ніякого немає аж до Покровська, це те що мені відомо. Може десь і є, але нам про це не говорять", –  стверджує боєць 31-ї ОМБр.

Також він зауважує, що поганий відбір під час мобілізації також позначається на якості ведення бойових дій.

Пекло на фронті! Ворог гатить усім арсеналом озброєння по Покровську! 

Пекло на фронті! Ворог гатить усім арсеналом озброєння по Покровську! 

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