"У роті жодної людини живої немає": окупант розповів, що українці знищили 58-му армію РФ

Окупант у телефонній розмові дружині розповів про величезні втрати у лавах російської армії.
Українські військові продовжують нищити найбільш елітні підрозділи російської армії. У деяких ротах ворога залишилося по 3-4 людини.
Про це розповів один з окупантів у телефонній розмові з родичами, яку перехопила СБУ.
Так, на півдні України була вщент розбита 58-а армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії.
"У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет", а зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58-ї армії Південного воєнного округу РФ", — зазначили в СБУ.
У телефонні розмові окупант скаржиться, що в деяких ротах 58-ї армії РФ живими залишилося 3-4 людини.
"Від 58-ої армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією в Південному військовому окрузі. За підсумками, від неї не залишилося практично нічого. Валера Бакін у 58-й армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. "Жодної! Всіх, коротше, повбивали. Усю роту. У нас там теж є роти, де залишилося 3 особи, 4 особи", – розповідає своїй дружині російський загарбник.
Нагадаємо, російські окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні.
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