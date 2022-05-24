"У роті жодної людини живої немає": окупант розповів, що українці знищили 58-му армію РФ

"У роті жодної людини живої немає": окупант розповів, що українці знищили 58-му армію РФ

Окупант у телефонній розмові дружині розповів про величезні втрати у лавах російської армії.

Українські військові продовжують нищити найбільш елітні підрозділи російської армії. У деяких ротах ворога залишилося по 3-4 людини.

Про це розповів один з окупантів у телефонній розмові з родичами, яку перехопила СБУ.

Так, на півдні України була вщент розбита 58-а армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії.

"У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет", а зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58-ї армії Південного воєнного округу РФ", — зазначили в СБУ.

У телефонні розмові окупант скаржиться, що в деяких ротах 58-ї армії РФ живими залишилося 3-4 людини.

"Від 58-ої армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією в Південному військовому окрузі. За підсумками, від неї не залишилося практично нічого. Валера Бакін у 58-й армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. "Жодної! Всіх, коротше, повбивали. Усю роту. У нас там теж є роти, де залишилося 3 особи, 4 особи", – розповідає своїй дружині російський загарбник.