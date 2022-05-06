У Роттердамі, куди евакуювали маріупольців, росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами

У Роттердамі, куди евакуювали маріупольців, росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами

У ніч проти 6 травня у Роттердамі, куди було евакуйовано маріупольців, росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами.

На місці наразі працює багато поліції та представники Червоного хреста.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни не дають спокою маріупольцям і українцям навіть за кордоном. Наші маріупольці, жінки та діти, яких було евакуйовано та у підсумку розміщено в порті м. Роттердам (Нідерланди) на великому лайнері, повідомляють що вночі росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами, що було припарковано біля лайнера", - написав він.

За словами Андрющенка, маріупольці кажуть, що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські суда. "Мабуть, це краща відповідь у суперечці, чи винен у війні лише Путін, або всі громадяни Російської Федерації. Допоки не будуть скасовані візи для росіян – в Європі не буде спокою нікому", - наголосив радник мера Маріуполя.

Варто зазначити, що місто Маріуполь, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його повністю під контроль ворогу не вдається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 72-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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