У розвідці Британії озвучили, з якою метою росіяни передсилокувалися на території Білорусі

Збройні сили Україні завдали чималих пошкоджень особовому складу російської армії. Зокрема про свідчать війська на базі слабшої білоруської армії.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії станом на 24 березня.

Як зазначає розвідка, окупаційна армія, імовірно, передислокувала щонайменше 1000 військовослужбовців, які проходили навчання на полігоні Обуз-Лесновський на південному заході Білорусі.

Попри те, що нової ротації військ не було помічено, армія окупантів продовжує залишати війська на місці, що свідчить про те, що вона розглядає можливість продовження навчальної програми.

"Той факт, що Росія вдалася до підготовки свого особового складу на базі набагато менш досвідченої білоруської армії, підкреслює, що "спеціальна військова операція" Росії серйозно порушила систему підготовки російських військових – інструктори здебільшого розгорнуті в Україні", – йдеться в огляді.

Також, на думку розвідки Британії, Росія розглядає постійну непряму підтримку війни з боку Білорусі як важливий політичний меседж.

Раніше британська розвідка повідомила про те, що Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до міста Кремінна. Вочевидь, військові РФ також прагнуть повернути логістичний вузол Куп'янськ.

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