У розвідці Британії повідомили, на якій ділянці фронту окупанти стають більш вразливими

Район Сватового Луганської області перетворилося на найбільш вразливу ділянку для російських військ.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії вранці 21 листопада.

Вказується, що протягом тижня навколо Сватового тривають інтенсивні артилерійські перестрілки.

Крім того, зазначається, що російські окупаційні війська там, як і на інших ділянках фронту, продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій та майже напевно частково укомплектовані погано навченими мобілізованими.

"Завдяки тому, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватове тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як вважають у Міноборони Британії, російські командири, швидше за все, намагаються впоратися з військовими реаліями утримання надійної оборони , а також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька.

Але, зауважується, як оборонні, так і наступальні можливості Росії продовжують обмежуватися гострим браком боєприпасів та кваліфікованих армійців.

"Як значний населений пункт у Луганській області, російські лідери, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет", - додають розвідники.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 20 листопада повідомив, що на Луганщині українські сили "потроху і з боями" рухаються вперед. Найбільш жорсткі бої на передовій тривають у Донецькій області.

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